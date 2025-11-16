با پیگیری‌های خبر صداوسیمای مرکز ایلام، فعالیت مرکز ناباروری بیمارستان آیت‌الله طالقانی از هفته آینده با اضافه شدن یک فوق‌تخصص جدید از دو روز به چهار روز در هفته افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «علی برجی» مدیر بیمارستان آیت‌الله طالقانی ایلام در گفتگوی تلفنی با بخش خبر صداوسیمای مرکز ایلام گفت: در راستای ارتقای خدمات درمانی و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز مراجعان، برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات در مرکز ناباروری این بیمارستان انجام شده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، از هفته آینده یک فوق‌تخصص جدید به کادر درمان مرکز ناباروری اضافه خواهد شد.

مدیر بیمارستان آیت‌الله طالقانی ایلام اضافه کرد: با حضور این پزشک جدید، روز‌های فعالیت مرکز از دو روز در هفته به چهار روز افزایش می‌یابد و تلاش می‌شود خدمات‌رسانی به زوج‌های نابارور با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.