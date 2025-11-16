نخستین جایگاه CNG شهر زابل، با اجرای خط تغذیه و ایستگاه میترینگ به شبکه گاز متصل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: در این طرح، خط تغذیه به قطر چهار اینچ و یک ایستگاه میترینگ با ظرفیت دو هزار و ۵۰۰ مترمکعب بر ساعت اجرا شده که زیرساخت لازم برای بهره‌برداری از جایگاه را فراهم کرده است.

سید محمود هاشمی گفت: این طرح گامی مهم در مسیر توسعه انرژی پاک و پشتیبانی از حمل و نقل پایدار، گسترش سوخت پاک، کاهش آلودگی هوا و ارتقای رفاه شهروندان این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: گازرسانی به این جایگاه تنها یک عملیات فنی نیست، بلکه بازتابی از تلاش مستمر شرکت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی، کاهش آلایندگی هوا و بهبود کیفیت زندگی مردم است.

هاشمی در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی شرکت گاز اظهار کرد: توسعه شبکه‌های تأمین سوخت پاک، افزایش دسترسی به انرژی مطمئن و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان با جدیت دنبال خواهد شد.

جایگاه جدید شهر زابل، حدود چهار سال گذشته در دست احداث بوده است و با بهره‌برداری از این طرح، بخش مهمی از نیاز شهروندان به سوخت پاک در منطقه تأمین خواهد شد.