نیکروز گفت: بیست‌ و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان در جلسه برنامه‌ریزی برای اجرای مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس از برگزاری بیست‌وهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان خبر داد.

علیرضا نیکروز با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های مهم مانور سراسرس زلزله امسال، آموزش همگانی است، گفت: این مانور روز شنبه هشتم آذرماه در همه مدارس اس کهگیلویه و بویراحمد و در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود.

نیکروز هدف از اجرای این مانور را آموزش و ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان، مربیان، مدیران و مجموعه آموزش وپرورش در زمینه کاهش خطرات ناشی از زلزله عنوان کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در سال جاری افزود: با توجه به برگزاری مانور در همه مدارس، هماهنگی‌های لازم با خانه‌های هلال برای اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده نیز انجام شده است.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان همچنین از برنامه‌ریزی ویژه برای برگزاری مانور زلزله در مدارس استثنایی و مدارس عشایری استان خبر داد و گفت: در کنار اجرای مانور، کارگاه‌های آموزشی ویژه مدیران و مربیان مرتبط نیز در سطح استان برگزار خواهد شد.