به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود کمره‌ای، گفت: برای ورودی سال ۱۴۰۴، ۴۷۲۹ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرفته شده‌اند که ۲۷۴۲ نفر را خانم‌ها و ۱۹۸۷ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند. در مقطع کارشناسی ارشد، جمع کل پذیرش ۸۴۸۱ نفر است که از این میان ۳۶۰۳ نفر دانشجوی دختر و ۴۸۷۸ نفر دانشجوی پسر هستند. در مقطع دکتری نیز مجموعاً ۱۵۸۴ نفر پذیرفته شده‌اند که شامل ۶۰۱ نفر خانم‌ها و ۹۸۳ نفر آقایان هستند. امسال تعداد دانشجویان ورودی کارشناسی نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ درصد کمتر است، تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۲.۵ درصد کاهش داشته و مقطع دکتری ۱۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در ورودی کارشناسی سال گذشته، ۵۶ درصد دانشجویان دختر و ۴۴ درصد پسر بودند و در مقطع کارشناسی ارشد، ۴۲ درصد دانشجویان دختر و ۵۸ درصد پسر بودند. نسبت دانشجویان دختر نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته است. به لحاظ عددی در سال ۱۴۰۴، تعداد دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی حدود ۷۶۰ نفر بیشتر از دانشجویان پسر است و در مقطع کارشناسی ارشد نیز، تعداد دانشجویان دختر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. امسال ۴۴ درصد دانشجویان ورودی از استان تهران و ۵۶ درصد از سایر مناطق کشور هستند. در سال گذشته این نسبت به ترتیب ۴۳ درصد از استان تهران و ۵۷ درصد از سایر استان‌ها بوده است.

فرآیند سهمیه‌ها در پذیرش و آئین ورودی

کمره‌ای درباره فرآیند پذیرش و سهمیه‌ها اظهار کرد: در زمینه سهمیه‌های پذیرش دانشجویان، قوانین تقریباً مشابه گذشته بوده و تغییری نداشته است. برای آشنایی بیشتر دانشجویان با دانشگاه، در آئین ورودی توضیحات لازم به نودانشجویان ارائه شد و دانشکده‌ها هم مراسم جداگانه‌ای برای آنان برگزار کردند. همچنین در زمان ثبت‌نام، اطلاعات کلی درباره وضعیت ادامه تحصیل، ضوابط و مقررات، و امور رفاهی از جمله سکونت در خوابگاه‌ها و تغذیه در اختیار دانشجویان قرار گرفت که در سایت دانشگاه و معاونت‌های آموزشی و دانشجویی هم منتشر شده است.

دانشگاه تهران در قله آموزش عالی کشور

وی با تأکید بر جایگاه دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران به صورت کلی در صدر دانشگاه‌های کشور قرار دارد و چه از نظر رتبه بندی‌های بین‌المللی و چه داخلی، همواره رتبه برتر را داشته است. برای حفظ و ارتقای جایگاه دانشگاه، باید کیفیت علمی به عنوان عامل اصلی مد نظر قرار گیرد. حفظ کیفیت علمی مستلزم توجه هم‌زمان به سه نیروی انسانی دانشگاه شامل دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان و همچنین تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز و مدرن است. نیروی انسانی، موتور اصلی پیشرفت علمی دانشگاه است. دانشجویان ورودی دانشگاه تهران از بهترین‌های کشور هستند که هر چند ممکن است برخی از آنها در آزمون ورودی رتبه‌های یک یا دو رقمی کسب نکرده باشند، اما از نظر علمی بسیار توانمندند. گروه دوم نیروی انسانی دانشگاه، اعضای هیأت علمی هستند که متخصص، خبره و با انگیزه بالا هستند و با گزینش‌های دقیق علمی انتخاب می‌شوند. گروه سوم کارکنان دانشگاه هستند که نیرو‌هایی با تجربه و پر تلاشی هستند که امور محوله را به خوبی انجام می‌دهند و بدیهی است که دانشگاه بدون هریک از این سه گروه نیروی انسانی امکان فعالیت ندارد.

آینده آموزش عالی با رشد و توسعه هوش مصنوعی

کمره‌ای درباره نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی گفت: ما در عصر فناوری اطلاعات زندگی می‌کنیم که فناوری‌های جدید، جهان، کشور‌ها و سازما‌ن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. دانشگاه تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اینکه هوش مصنوعی و کاربرد‌های آن در دنیا نسبتاً جدید است، می‌توان با برنامه‌ریزی و تلاش علمی نیروی انسانی خلاق، فاصله خود را با تحولات جهانی کاهش داد و از هوش مصنوعی در بسیاری از زمینه‌ها و از جمله در آموزش بهره برد. در چند سال آینده، شیوه‌های آموزش، فرایند یاددهی-یادگیری و نحوه ارزیابی نتایج در دانشگاه تهران تحت تأثیر هوش مصنوعی بسیار تغییر خواهد کرد. در حال حاضر، در بخشی از خدمات آموزشی و اطلاع‌رسانی (میز خدمت) از هوش مصنوعی استفاده می‌شود و در نیمسال تحصیلی گذشته یک درس دو واحدی به نام هوش مصنوعی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارائه شد که با استقبال زیاد دانشجویان مواجه گردید. البته در ابتدای راه هستیم و حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برنامه‌هایی را در دست تدوین دارد تا از هوش مصنوعی بیشتر بهره‌برداری شود.

نقش دانشگاه تهران در سیاست‌گذاری آموزش عالی

وی با اشاره به جایگاه ملی دانشگاه گفت: دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور است و بسیاری از دانشگاه‌ها و وزارت علوم از بعضی از روش‌ها و تجربه‌های آن الگوبرداری می‌کنند. وظیفه ملی و بین‌المللی ما این است که عملکردی ارائه دهیم که دیگران بتوانند از آن بهره‌مند شوند. بسیاری از آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی، ابتدا در دانشگاه تهران تدوین و سپس در سطح ملی از آنها الهام گرفته و استفاده می‌شود. دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ تأسیس شد، زمانی که وزارت علوم وجود نداشت و قوانین دانشگاه تهران در چند دهه بعد از آن برای دانشگاه‌های کشور لازم‌الاجرا بود. امروز نیز، با وجود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تهران به عنوان یک دانشگاه جامع، به دلیل سابقه، وسعت، تعداد هیأت علمی متخصص، تنوع رشته‌ها، امکانات و توانمندی‌ها همچنان اثرگذارترین دانشگاه کشور است.

وی ادامه داد: تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران حدود ۲۳۵۰ نفر است، در حالی که دانشگاه بعد از دانشگاه تهران، حدود هزار نفر عضو هیأت علمی دارد. مهم‌تر از عدد، تنوع و گستره علمی است. دانشگاه تهران مجری دوره‌های مختلف رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، هنر، فنی و مهندسی و علوم پایه است و به همین دلایل دانشگاه تهران در سیاست‌گذاری آموزش عالی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

گام‌های بین‌المللی دانشگاه تهران

معاون آموزشی درباره شاخص‌های بین‌المللی شدن دانشگاه گفت: دانشگاه‌های برتر دنیا، فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای دارند. برای بین‌المللی‌تر شدن دانشگاه تهران باید ارتباط مستمر با دانشگاه‌های معتبر جهان برقرار کنیم. تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح‌های پژوهشی و برگزاری کنفرانس‌های مشترک از مهم‌ترین راه‌ها است. در حال حاضر، دانشجویان غیرایرانی از کشور‌های مختلف، به‌ویژه عراق و افغانستان پذیرفته می‌شوند. اما برای بین‌المللی‌تر شدن، باید پذیرای دانشجویانی از کشور‌های اروپایی، چین، روسیه، استرالیا، امریکای شمالی و سایر نقاط جهان باشیم. افزایش دانشجویان بین‌المللی، حضور استادان در مراکز و محافل علمی، کنفرانس‌ها و جشنواره‌های جهانی، کسب جوایز و سایر فعالیت‌های بین المللی جایگاه دانشگاه تهران را ارتقا می‌دهد. برای تحقق این هدف، توسعه ارتباطات بین‌المللی، تأمین اعتبارات مالی و ایجاد تسهیلات قانونی بیشتر ضروری است. یادآوری می‌کنم همکاری نهاد‌های مختلف کشور نیز ارتباطات بین‌المللی را آسان‌تر می‌کند.