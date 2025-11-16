به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: امدادگران سامانه ۱۲۵ گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی جوانی در یکی از استخر‌های کشاورزی اطراف سجزی دریافت و ایستگاه‌های ۵ و ۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

محمد شریعتی ادامه داد: با توجه به گل‌آلود بودن آب و دید بسیار محدود، عملیات جست‌و‌جو در کف استخر اجرا و غواصان توانستند پیکر این جوان را به سطح آب منتقل کنند.

وی افزود: جسد این جوان برای بررسی‌های قانونی تحویل نیرو‌های انتظامی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان از شهروندان و کشاورزان خواست؛ تا با نصب حفاظ و هشدار‌های ایمنی در اطراف استخر‌های آب، از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.