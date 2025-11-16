پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزایش ابر برای ۲۴ ساعت آینده در استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: با توجه به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی برای ۲۴ ساعت آینده با توجه به عبور امواج کم دامنه و ضعیف از تراز میانی جو استان به تناوب افزایش ابر را خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی استان افزود: به لحاظ دمایی نیز برای امشب در نیمه شمالی استان کاهش دمای هوا را انتظار داریم.
صبح امروز سر بیشه با صفر درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس خنکترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۴ و ۲۲ درجه سلسیوس ثبت شد.