برای نخستین‌بار، قطار باری حامل کلینکر از ایستگاه راه‌آهن هشتگرد (کارخانه سیمان آبیک) به مقصد ترکیه اعزام شد؛ اقدامی که در چارچوب سیاست‌های توسعه تجارت ریلی و افزایش سهم حمل‌ونقل بین‌المللی کشور انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای سیاست‌های توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی و تقویت نقش شبکه ریلی در اقتصاد ملی، نخستین محموله صادراتی کلینکر از ایستگاه راه‌آهن هشتگرد به مقصد ترکیه ارسال شد.

این محموله شامل ۲۷ واگن باری با مجموع وزن ۱۵۰۰ تُن است که امروز به‌طور رسمی بارگیری و اعزام شد.

بر پایه اعلام مسئولان راه‌آهن، این مرحله به‌منزله اجرای نمونه اولیه (سمپل) طرح بوده و در صورت تأیید اقتصادی بودن تعرفه، عملکرد مناسب ناوگان و تسهیل مبادلات مرزی، پیش‌بینی می‌شود روند صادرات با ظرفیت ماهیانه حدود ۲۰ هزار تُن ادامه یابد.

اجرای این طرح علاوه بر ایجاد درآمد ارزی مستقیم، حدود ۲ هزار یورو در هر محموله، می‌تواند زمینه‌ساز رونق صادرات ریلی و افزایش سهم راه‌آهن در حمل‌ونقل بین‌المللی کشور شود.