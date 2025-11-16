روژان گودرزی، ملی پوش تکواندو ایران با پیروزی مقابل حریف قرقیزستانی خود به مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های همبستگی اسلامی راه یافت.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه چهار تکواندوکار از کشورمان به دیدار رقبای خود می‌روند.

روژان گودرزی نخستین تکواندوکار کشورمان بود که برای دیدار با «شایلوبکووا» از قرقیزستان به روی «شیهاپ چانگ» رفت و در دو راند متوالی صاحب برتری شد. وی برای صعود به نیمه نهایی در یک مبارزه سخت باید با «الیف اگول» نایب قهرمان سال ۲۰۲۵ جهان پیکار کند.



در ادامه مسابقات امروز علی اصغر علی مرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم به مصاف «بل» از چاد می‌رود. امیررضا صادقیان با «کلیچ» از ترکیه پیکار می‌کند و یلدا ولی نژاد هم بعد از یک دور استراحت با «جنپر» از ترکیه مبارزه خواهد کرد.

تیم ملی تکواندو در روز نخست توسط ساینا کریمی یک مدال طلا، هستی محمدی و علی خوش روش هم دو برنز کسب کرد.