پخش زنده
امروز: -
جمعی از شهروندان اروندکنار و منیوحی از قطع شدن سهمیه سوخت قایقها ابرای گلایه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جمعی از شهروندان اروندکنار و منیوحی در پی قطع سهمیهی سوخت قایقها خواستار پیگیری مسئولان شدند.
مدیر شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: شناورهایی که در اداره بندر ثبت نشدن به عنوان قایقهای غیر مجاز هستند و سهمیه سوخت قایقهای بدون متولی قطع شده است.
محمد بنی سعید با بیان اینکه جایگاههای شهری برای عرضه بنزین با کارت برای سوخت گیری خودروها است افزود: قایق داران با استفاده از بشکه سوخت مورد نیاز قایقها را از جایگاهها تامین میکنند که این موضوع باعث شلوغی صفهای جایگاههای سوخت در منطقه شده است.
او ادامه داد: اداره شیلات میتواند سوخت مورد نیاز قایقها را در سامانه سدف به صورت تجمعی درخواست دهد و اداره پخش با تامین سوخت در یکی از عاملان مورد تایید شیلات به قایق داران توزیع کند.
مدیر شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: یک کارت از یکی از جایگاهها برای رفع مشکل به صورت کوتاه مدت اختصاص داده شده است.