مهلت ارسال آثار به جشنواره ابوذر در اصفهان تا پایان آذر ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان گفت: باهدف بهرهمندی از ظرفیتهای مردمی در عرصه تولید محتوا، مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان اصفهان تا پانزدهم آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.
مجید صلاحی با اشاره به اضافهشدن بخش جدیدی به این دوره از جشنواره با عنوان «بخش مردمی» ویژه علاقهمندان به تولید محتوا ادامه داد: این بخش ویژه دانشآموزان، دانشجویان و تمامی شهروندان علاقهمند است که میتوانند در قالبهای مختلفی از جمله داستانک، گزارش مکتوب، عکاسی با تلفن همراه، کاریکاتور، نماهنگ، دکلمه و طنز مشارکت داشته باشند.
وی محورهای اصلی این دوره از جشنواره را «دفاع مقدس»، «خانواده و جمعیت»، «همبستگی و انسجام ملی» و «حفظ محیطزیست» دانست و گفت:آثار تولید شده در پنج سال گذشته نیز بدون نیاز به انتشار در فضای مجازی، امکان شرکت در این رویداد را دارند.
مجید صلاحی افزود:علاقهمندان میتوانند برای ارسال آثار و دریافت اطلاعات بیشتر به پیامرسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/ghabiran و یا با شماره ۰۹۲۱۴۶۲۶۲۵۲ تماس بگیرند.
وی ادامه داد: اطلاعات تکمیلی نیز از طریق پایگاه اینترنتی Brisf.ir در دسترس است.