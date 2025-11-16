به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، با توجه به درخواست‌ها و دغدغه‌های مردمی درباره افزایش خاموشی در خیابان‌ها و تاریکی معابر سطح شهر، مدیر توزیع برق استان یزد به همراه فرماندار بافق این موضوع را بررسی و پیگیری کردند.

فلاح فرماندار بافق گفت: با توجه به درخواست‌ها و دغدغه‌های مردمی درباره افزایش خاموشی در خیابان‌ها و تاریکی معابر سطح شهر، تصمیم گرفتیم موضوع را به‌صورت جدی‌تری پیگیری کنیم.

وی افزود: به همین منظور، از مدیر توزیع برق استان دعوت شد تا شبانه به شهرستان بافق سفر و وضعیت روشنایی معابر را از نزدیک و به‌صورت میدانی بررسی کنند.

فلاح بیان کرد: در این بازدید که به‌صورت گسترده و در تمامی معابر اصلی و فرعی شهر انجام شد، مدیر توزیع برق استان تمامی نواقص موجود را مشاهده کرد و پس از بررسی دقیق، دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر نمود.

میرجلیلی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد نیز گفت: خاموشی‌هایی که در سطح شهر مشاهده شده، عمدتاً ناشی از چند عامل از جمله سوختگی چراغ‌های روشنایی، مشکلات فنی در شبکه‌های کابلی و در برخی نقاط نیز سرقت کابل‌ها، بوده است.

وی افزود: تمامی این موارد در برنامه عملیاتی قرار گرفته و به همکاران ما در سطح شهرستان تأکید شده که با سرعت و دقت لازم، نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند.

میرجلیلی بیان کرد: هدف ما این است که بتوانیم روشنایی استاندارد، مطلوب و قابل قبولی را در سطح شهرستان بافق برقرار کنیم و همچنان خدمات باکیفیتی در حوزه روشنایی و ایمنی شهری به مردم ارائه دهیم.