بررسی میدانی خاموشی معابر بافق
وضعیت روشنایی معابر شهرستان بافق بهصورت میدانی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، با توجه به درخواستها و دغدغههای مردمی درباره افزایش خاموشی در خیابانها و تاریکی معابر سطح شهر، مدیر توزیع برق استان یزد به همراه فرماندار بافق این موضوع را بررسی و پیگیری کردند.
فلاح فرماندار بافق گفت: با توجه به درخواستها و دغدغههای مردمی درباره افزایش خاموشی در خیابانها و تاریکی معابر سطح شهر، تصمیم گرفتیم موضوع را بهصورت جدیتری پیگیری کنیم.
وی افزود: به همین منظور، از مدیر توزیع برق استان دعوت شد تا شبانه به شهرستان بافق سفر و وضعیت روشنایی معابر را از نزدیک و بهصورت میدانی بررسی کنند.
فلاح بیان کرد: در این بازدید که بهصورت گسترده و در تمامی معابر اصلی و فرعی شهر انجام شد، مدیر توزیع برق استان تمامی نواقص موجود را مشاهده کرد و پس از بررسی دقیق، دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر نمود.
میرجلیلی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد نیز گفت: خاموشیهایی که در سطح شهر مشاهده شده، عمدتاً ناشی از چند عامل از جمله سوختگی چراغهای روشنایی، مشکلات فنی در شبکههای کابلی و در برخی نقاط نیز سرقت کابلها، بوده است.
وی افزود: تمامی این موارد در برنامه عملیاتی قرار گرفته و به همکاران ما در سطح شهرستان تأکید شده که با سرعت و دقت لازم، نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند.
میرجلیلی بیان کرد: هدف ما این است که بتوانیم روشنایی استاندارد، مطلوب و قابل قبولی را در سطح شهرستان بافق برقرار کنیم و همچنان خدمات باکیفیتی در حوزه روشنایی و ایمنی شهری به مردم ارائه دهیم.