رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: نرخ جایگزینی ذخایر و عمق اکتشاف ما فاصله زیادی با میانگین جهانی دارد و این نشاندهنده نابهرهوری معادن است.
به گزارش خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد صالح اولیا در یازدهمین همایش جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به چالشهای معادن کشور گفت: همچنین شاخصهایی مانند میانگین نمره تجهیزات، نرخ ضایعات و شدت کربن باید در مدلهای ارزیابی مدنظر قرار گیرد تا اثرات زیستمحیطی و اقتصادی مشخص شود.
وی بر اهمیت نگاه به زنجیره ارزش تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ایجاد ارزش افزوده در کل زنجیره است، اما متأسفانه در برخی موارد سرمایهگذاریها متناسب با ماموریتها و اولویتها نبوده است. این مسأله علاوه بر ایجاد مازاد تولید، بر ارزش محصولات صادراتی نیز اثرگذار بوده و باعث شده ارزش افزوده ایجادشده پایینتر از متوسط جهانی باشد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به الگوهای مختلف تعالی در کشورهای گوناگون تصریح کرد: هر الگو نشاندهنده اولویتها و شرایط خاص صنعت و کسبوکار است و ما باید مدلی طراحی کنیم که چالشهای واقعی امروز را هدف قرار دهد. این مدلها نباید تنها برای ارزیابی باشند بلکه باید بهعنوان ابزار راهبردی جهتگیری کشور را در مواجهه با مشکلات نشان دهند.
آقای اولیا به اهمیت شاخصهای اقتصادی در ارزیابی بهرهوری اشاره کرد و گفت: برخی شاخصهای عمومی اطلاعات مفیدی ارائه میدهند، اما کافی نیستند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران افزود: نیازمند شاخصهای اقتصادی واقعی هستیم تا بتوانیم عملکرد صنعت را در مقایسه با استانداردهای بینالمللی بسنجیم. شاخصهایی مانند شدت مصرف انرژی، نرخ بازیابی، نرخ ضایعات و ارزش صادراتی محصولات میتوانند عمق بهرهوری واقعی را نشان دهند.
اولیاء تأکید کرد: سازمان ملی بهرهوری نقش خود را در جبران سیگنالهای نادرست اقتصادی و تنظیم سیاستها ایفا میکند. صرف سخنرانی و برگزاری همایش کافی نیست؛ ایجاد انگیزه واقعی، استفاده از مشوقها و محدودیتها در سیاستگذاریها، و بهرهگیری از تجربیات موفق داخلی و بینالمللی کلید ارتقای بهرهوری است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، با تأکید بر اهمیت بهرهوری در حل چالشهای اقتصادی و صنعتی کشور گفت: جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی ایران نه تنها به ارزیابی شرکتها کمک میکند، بلکه الگوهای موفق را شناسایی و ترویج میکند و مسیر رشد را مشخص میسازد.
در برنامه هفتم پیشرفت ۴.۵ درصد از ۱۳ درصد رشد اقتصادی هدفگذاری شده بخش معدن به حوزه بهره وری اختصاص یافته است.