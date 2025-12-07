پخش زنده
اعضای شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت ، راهکارهایِ رفع مشکلات بخش خصوصی برای رونق تولید و اشتغال را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، اعضای این جلسه درباره روند پرداخت تسهیلات و تضامین بانکیِ نیروگاههای خورشیدی، رفع مشکلات گمرکی، توسعه زیر ساختهای حمل و نقل، پایداری انرژی واحدهای صنعتی با رویکرد مدیریت مصرف آب و برق بحث و تبادل نظر کردند.
محمد جواد کولیوند استاندار سمنان بر تسریع در رفع مشکلات واحدهای صنعتی تاکید کرد
فرج الله معماری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، همدلی و همراهیِ مسئولان دولتی و سرمایه گذارانِ بخش خصوصی را خواستار شد
در این جلسه کلیاتِ موضوعِ رفعِ محدودیتهای مالیاتیِ تشکلهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با ماهیت غیرانتفاعی به تصویب رسید.