پخش زنده
امروز: -
در آیینی از ابوالفضل فدوی دارنده نشان برنز رقابتهای وزنه برداری ارتشهای جهان، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آئین تجلیل از ابوالفضل فدوی وزنهبردار و مدال آور محمودآبادی که موفق به کسب مدال برنز در مسابقات وزنه برداری ارتشهای جهان شده بود و محمود اسماعیل زاده مربی پرافتخار فدوی با حضور پرشور مسئولان شهرستانی و جمعی از ورزش دوستان در منطقه تلیکسر محمودآباد برگزار شد
این آیین که با هدف تجلیل از تلاشها و موفقیتهای این ورزشکار برگزار شد، جلوهای از همبستگی و حمایت جامعه ورزشی و مردم محمودآباد از استعدادهای بومی بود.
در این مراسم قاسمی فرماندار محمودآباد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، فاضل زاده سرپرست اداره ورزش و جوانان، خادمیاران رضوی، جمعی از بزرگان، پیشکسوتان، جوانان، خانواده هاو مردم ورزش دوست منطقه تلیکسر محمودآباد حضور داشتند و هدایایی به رسم یادبود به این وزنه بردار اهداء شد
گفتنی است ابوالفضل فدوی در نخستین دوره رقابتهای وزنه برداری ارتشهای جهان که در بابلسر برگزار شد موفق به کسب سه مدال برنز در حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع فوق سنگین شد.