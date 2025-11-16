به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) پیکر مطهر شهدای گمنام در شهر‌های مختلف خوزستان تشییع می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) در سوم آذر ماه امسال پیکر مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس در کشور تشییع می‌شوند که در استان خوزستان پیکر پاک ۸ شهید گرانقدر با حضور مردم قدرشناس تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

سردار میرعبدالرضا مراد حاجتی افزود: این شهدای گرانقدر در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، مصلی مهدیه امام خمینی اهواز، مسجدسلیمان، منیوحی آبادان، جنب حوزه علمیه الغدیر و اردوگاه ثامن مشهد در حمیدیه به خاک سپرده می‌شوند.

با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نیرو‌های مسلح، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم، پیکر پاک هشت شهید گمنام دفاع مقدس از طریق فرودگاه بین المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی وارد اهواز شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان گفت: در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) در سوم آذر ماه پیکر مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس در کشور تشییع می‌شوند که از این تعداد هشت شهید گرانقدر در استان خوزستان با حضور قشر‌های مختلف مردم بدرقه می‌شوند.

سردار میر عبدالرضا مراد حاجتی افزود: مراسم وداع با این شهیدان گرانقدر روز یک شنبه دوم آذر ماه در شب شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با حضور مردم شهید پرور پیکر پاک این هشت شهید گلگون کفن در روز سوم آذرماه ساعت ۸ صبح در سالروز شهادت حضرت‌ام ابی‌ها (س) از چهار راه آبادان تا چهار راه سلمان فارسی به طرف حسینیه ثارالله اهواز تشییع می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان بیان کرد: همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری این شهیدان گرانقدر روز دوشنبه ۳ آذرماه ساعت ۱۲ ظهر سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و ساعت ۱۵:۳۰ در بوستان العدیر اهواز - روز سه شنبه ساعت ۸ صبح در اردوگاه ثامن الائمه حمیدیه و ساعت ۱۱ صبح در قرارگاه منطقه‌ای جنوب غرب نزاجا -روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ساعت ۸ صبح در منیوحی آبادان -روز پنج شنبه ۶ آذر ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان و روز جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۳ در مصلی مهدیه امام خمینی اهواز با حضور اقشار مختلف مردم قدرشناس برگزار می‌شود.

در استان خوزستان ۸۵۰ شهید گمنام در ۱۷۱ یادمان به خاک سپرده شده است.