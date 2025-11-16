شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود بارندگی و کاهش بی سابقه آب در پشت سدهای تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب این شرکت در ساعات ظهر روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۸/۲۵ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب جاده دیزل آباد، جاده صنعتی، قراملک، رواسان، رسالت، خطیب، دامپزشکی، شام غازان، ورزش، شهرک امام، شهرک بهشتی، جاده سنتو و روستای مایان میباشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مناطق فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.