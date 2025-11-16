اوج تقاضای مصرف برق به ۴۸ هزار و ۹۳ مگاوات در روز رسید
بر اساس گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارشات راهبری شبکه برق کشور، اوج تقاضای مصرف برق در هفته سی و پنجم سال ۱۴۰۴ به ۴۸هزار و۹۳ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، تغییر محسوسی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، بر اساس گزارش تازه گروه تحلیل عملکرد و گزارشهای راهبری شبکه برق کشور، اوج تقاضای مصرف برق در هفته سیوپنجم سال ۱۴۰۴ با ثبت رقم۴۸۰۹۳ مگاوات در روز سهشنبه بیستم آبان ماه، تقریباً برابر با میزان ثبتشده در مدت مشابه سال گذشته بوده است. سال قبل، رقم بیشینه مصرف ۴۸۱۳۹ مگاوات اعلام شده بود که نشان میدهد تغییری محسوسی در اوج مصرف رخ نداده است.
در همین روز، میزان تقاضای انرژی برق به یک میلیون و سه هزار و ۶۶۰ مگاواتساعت رسید که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین از ابتدای سال تاکنون، رشد تجمیعی تقاضای انرژی برق ۲.۵۳ درصد گزارش شده است.
گزارش وزارت نیرو همچنین حاکی است که میانگین دمای وزنی کشور در این روز ۱۵.۱۲ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۰۵ درجه کاهش یافته است.
در بخش رشد مصرف انرژی برق، شرکتهای برق منطقهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، مازندران و آذربایجان بالاترین میزان افزایش را از ابتدای سال تاکنون به خود اختصاص دادهاند. افزون بر این، بیشترین رشد متوسط دمایی نیز مربوط به شرکتهای برق منطقهای خراسان، کرمان، سمنان و یزد اعلام شده است.