پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از شناسایی و معرفی چهار واحد تولید آسفالت آلاینده به مراجع قضایی در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از شناسایی و معرفی چهار واحد تولید آسفالت آلاینده به مراجع قضایی به دلیل ایجاد آلودگی در هوا، آب و خاک در هفته گذشته خبر داد.
مختار خانی گفت: این واحدها طی پایشهای مستمر ماههای اخیر و پس از ثبت تخلفات زیستمحیطی شناسایی و پرونده آنها برای رسیدگی قضایی ارجاع شده است.
وی با تشریح نوع تخلفات افزود: عدم رعایت الزامات قانونی، ایجاد آلودگی هوا به دلیل استفاده نکردن از سیستمهای استاندارد فیلتراسیون، و ثبت نکردن اطلاعات در سامانه جامع محیط زیست از مهمترین موارد تخلف این واحدها بوده است. این مسائل منجر به صدور اخطاریههای قانونی و آغاز روند قضایی علیه آنها شده است.
خانی با اشاره به افزایش احتمال وقوع وارونگی دمایی در فصول سرد تأکید کرد: برخورد با واحدهای آلاینده با جدیت ادامه دارد و تا زمان رفع کامل آلودگی و بازگشت شرایط به حد استاندارد، هیچگونه اغماضی در پیگیریهای قانونی نخواهیم داشت.