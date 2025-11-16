پخش زنده
رویداد دانشبنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران خراسان شمالی صبح امروز با حضور استاندار خراسان شمالی در شهرستان فاروج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در حاشیه چهارمین رویداد دانشبنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران خراسان شمالی، نمایشگاهی با هدف معرفی ظرفیتها و نوآوریهای این حوزه، در سالن کارگران شهرستان فاروج برپا شده است.
در این نمایشگاه، شرکتهای دانشبنیان و فعالان بخش خصوصی، آخرین محصولات، فناوریها و دستاوردهای خود در زمینه کاشت، داشت، برداشت و فرآوری زعفران را به نمایش گذاشتهاند.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، مقامات ارشد حاضر در این رویداد از جمله دکتر آنجفی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، نوری، استاندار خراسان شمالی، محمدزاده رییس سازمان جهادکشاورزی و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی ضمن حضور در این نمایشگاه، از نزدیک در جریان تازهترین ظرفیتها و تولیدات در صنعت زعفران قرار گرفتند.
این نمایشگاه بستری را برای تبادل دانش، انتقال فناوریهای نوین و نیز معرفی توانمندیهای شرکتهای خلاق و دانشبنیان استان در راستای ارتقای زنجیره ارزش محصول استراتژیک زعفران فراهم کرده است.