فرمانده پلیسراه استان یزد از ممنوعیت تردد کامیونها در محور «کنجکوه»، با دستور مقام قضایی از ابتدای آذرماه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ حاجی دهآبادی، در تشریح وضعیت حوادث جادهای محور «کنجکوه» اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون در این محور یک نفر بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داده، شش نفر مجروح شدهاند و یازده تصادف خسارتی نیز به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به حادثه فوتی اخیر، افزود: این سانحه در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ در کیلومتر ۱۹ محور «کنج کوه» و در برخورد سواری تاکسی سمند با یک دستگاه کامیون رخ داد که بر اثر تجاوز به چپ خودروی سواری، راننده تاکسی در دم جان باخت.
فرمانده پلیسراه استان یزد ادامه داد: بررسیهای کارشناسان پلیسراه نشان میدهد این محور با نواقصی از جمله تقاطع غیرایمن کنجکوه – میانکوه، وجود دسترسیهای غیراستاندارد، پیچهای متوالی و خطرناک، شعاع دید محدود و عرض کم مسیر مواجه است که لزوم اصلاح فوری آنها از سوی دستگاههای مسئول وجود دارد.
سرهنگ حاجی دهآبادی همچنین با تأکید بر افزایش تردد در پایان هفته گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه حجم خودروهای سواری بیشتر شده و عدم رعایت سرعت مجاز توسط برخی رانندگان یکی از عوامل اصلی تصادفات است. بر همین اساس چندین نقطه حادثهخیز برای نصب دوربینهای کنترل سرعت و ثبت تخلفات مشخص شده است.
وی افزود: برخی نقاط پرخطر این محور نیازمند ایمنسازی فوری از طریق نصب نیوجرسی است، زیرا به علت عرض کم جاده و نبود شانه مناسب، استفاده از گاردریل کارایی لازم را ندارد و نیوجرسی در جلوگیری از ورود خودرو به حریم مقابل مؤثرتر خواهد بود.
فرمانده پلیسراه استان یزد درباره محدودیت ناوگان سنگین نیز توضیح داد: این محور یک جاده روستایی است و اساساً تردد کامیون در آن ممنوع است. با دستور دادستان شهرستان مهریز از ابتدای آذرماه، ورود هرگونه کامیون و کشنده به این مسیر ممنوع بوده و در صورت تخلف، علاوه بر اعمال قانون، وسیله نقلیه به مدت یک ماه در پارکینگ متوقف خواهد شد.
وی، با اشاره به تخلف سرعت در این محور گفت: اگرچه سرعت مجاز در جادههای روستایی روزها ۸۵ و شبها ۷۵ کیلومتر است، اما متأسفانه برخی رانندگان با سرعتهای ۱۳۰ کیلومتر حرکت میکنند که خطر بروز حوادث را چندین برابر میسازد.
سرهنگ حاجی دهآبادی از ضرورت نصب دو دوربین جدید در این محور برای محاسبه سرعت متوسط خبر داد و افزود: ثبت سرعت لحظهای برای کنترل تخلف کافی نیست و با محاسبه سرعت متوسط در کل مسیر، میتوان نظارت دقیقتری بر رفتار رانندگان داشت و از وقوع حوادث جلوگیری کرد.