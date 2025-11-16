بازسازی خوابگاه‌های ۸۰ دانشگاه کلید خورد

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امضای تفاهم‌نامه همکاری با حدود ۸۰ دانشگاه کشور به‌منظور تعمیر، تجهیز و بازسازی خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد.