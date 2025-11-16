پخش زنده
سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امضای تفاهمنامه همکاری با حدود ۸۰ دانشگاه کشور بهمنظور تعمیر، تجهیز و بازسازی خوابگاههای دانشجویی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاپور رمضانی گفت: این تفاهمنامهها با هدف تأمین بخشی از نیازهای ضروری دانشجویان با بار مالی ۳۵۰ میلیارد تومان منعقد شده است.
وی افزود: تأمین منابع مالی این تفاهمنامهها در قالب طرحهای مشارکتی ۵۰–۵۰ انجام میشود؛ بهگونهای که ۵۰ درصد از هزینههای تعمیر و تجهیز خوابگاهها از سوی دانشگاه طرف تفاهم پرداخت میشود و ۵۰ درصد دیگر نیز پس از بازدید میدانی و ارائه گزارش اقدامات انجامشده از سوی صندوق رفاه دانشجویان تخصیص مییابد.
رمضانی در ادامه تأکید کرد که اجرای این طرحها نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی دانشجویی و ارتقای سطح خدمات رفاهی دانشگاهها در سراسر کشور خواهد داشت.