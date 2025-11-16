پخش زنده
پیکر پاک و مطهر شهید مفقودالاثر «حسن رمضانی» پس از ۳۴ سال چشم انتظاری به زادگاهش آمل باز میگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از ۳۴ سال چشم انتظاری، پیکر پاک و مطهر شهید مفقودالاثر «حسن رمضانی» اهل شهرستان آمل و سرباز لشکر خراسان که در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسیده بود در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زادگاهش روستای «دو تیره» بخش دابودشت آمل به خاک سپرده میشود.
در آستانه ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پس از سیوچهار سال انتظار، مردم روستای دوتیره بخش دابودشت آماده استقبال از یاد و خاطره فرزند گمنام شهید «حسن رمضانی» معروف به «بهزاد»، متولد هشتم دیماه ۱۳۴۶ هستند.
این شهید که پیش از اعزام به جبهه، جوانی فعال، کاشیکار و ورزشکار علاقهمند به والیبال و فوتبال بود، در بهار جوانی و در ۲۱ سالگی، ندای «هل من ناصر ینصرنی» امامش را لبیک گفت.
این سرباز غیور لشکر ۷۷ خراسان، در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی فکه، میعادگاه عاشقان، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نامش در زمره سپیدیهای آسمانی دفاع مقدس ثبت شد.
اکنون و پس از سالها مفقودالاثر بودن، پیکر مطهرش در روز دوشنبه ۳ آذر همزمان با شهادت حضرت زهرا در زادگاهش تشییع و در آغوش خاک و درکنار پدر و مادرش مرحوم خود آرام خواهد گرفت.
چشمان منتظر پدر و مادر این شهید پیش از یافتن پیکر نورانی فرزندشان، بسته شد و به رحمت ایزدی پیوستند.
اکنون خانواده این شهید بستگان، بازماندگان، همرزمان و هممحلیها به پاسداشت سالها رشادت و ایثار او، تکهای از خاک پاک فکه و پیکر بهجایمانده از او را که نماد ایستادگی و عشق است، در زادگاهش روستای دوتیره بخش دابودشت به خاک میسپارند تا یادش برای هموطنان ملموستر و زیارتگاهی برای ادای احترام باشد.
شناسنامه این شهید:
نام و نام خانوادگی: حسن (بهزاد) رمضانی
نام پدر: عیسی
اهل: روستای دو تیره بخش دابودشت آمل
تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۱۰/۰۸
وضعیت تاهل: مجرد
شغل: کاشیکار
سطح تحصیلات: سیکل
رشتههای ورزشی: والیبال و فوتبال
یگان خدمت: لشکر ۷۷ خراسان
وضعیت خدمت: سرباز وظیفه
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۴/۲۱
محل شهادت: منطقه عملیاتی فکه