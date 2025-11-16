به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: ساعت ۱۷ و ۱۶ دقیقه با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۰ محور نهبندان به زاهدان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق با سواری دنا و یک دستگاه پراید برخورد کرده است که متاسفانه بر اثر این حادثه راننده خودروی حامل سوخت جان خود را از دست داده است.

وی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ خودروی پژو تشخیص داده شده است، افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.