به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی امنیتی فرمانداری سمیرم گفت: در این زمینه ۲۲۵ نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

مهین پناهی افزود: علاوه بر کشفیات مواد مخدر دو هزار و ۳۲ بوته گیاه خشخاش و شاهدانه که در یک هکتار از مناطق عشایری شهرستان کاشت شده بود کشف و معدوم شد.

وی گفت: سمیرم در مسیر جاده استان‌های جنوبی کشور واقع شده است و قاچاقچیان سعی می‌کنند از مسیر جاده‌های سمیرم مواد مخدر قاچاق کنند.