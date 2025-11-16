پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل بورس انرژی ایران از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در بازار فیزیکی بورس انرژی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، محمد نظیفی با اشاره به تلاش بورس انرژی برای حل مسائل کشور در حوزه انرژی و کاهش ناترازی، گفت: بورس انرژی ایران، بر اساس شیوهنامه وزارت نفت، اقدام به عرضه بنزین سوپر وارداتی کرده و در آخرین جلسه کمیته عرضه، دو واردکننده نیز مورد تایید قرار گرفتند.
مدیر عامل بورس انرژی ایران توضیح داد: پس از طی مراحل قانونی، عرضه بنزین سوپر در بازار فیزیکی بورس انرژی انجام خواهد شد. متقاضیان واجد شرایط، طبق شیوهنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، میتوانند این نوع بنزین را از طریق تابلوهای بورس انرژی خریداری کنند. امیدواریم پس از حدود دو سال توقف عرضه، شاهد بازگشت بنزین سوپر به جایگاههای سوخت سراسر کشور باشیم.
وی افزود: خریداران بنزین سوپر، توزیعکنندگان مجاز خواهند بود و این فرآورده پس از خرید توسط آنان، در اختیار جایگاهداران قرار میگیرد تا مستقیماً به دست مردم برسد.
نظیفی میزان عرضه اولیه بنزین سوپر را حدود ۱۰ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این حجم، بیشتر جنبه آغاز و گشایش بازار دارد و به ما کمک میکند میزان تقاضا و کشش بازار را ارزیابی کنیم. اما نکته مهمتر این است که بورس انرژی میتواند در زمینه حاملهای انرژی، نقش مرجع و محوری خود در کشف قیمت اقتصادی، مدیریت مصرف و رفع ناترازی را نشان دهد.
مدیر عامل بورس انرژی ایران در پایان اظهار کرد: امید است این اقدام، زمینهساز افزایش عمق بازارهای بورس انرژی در حوزه فرآوردههای نفتی باشد و در آینده شاهد بهرهگیری بیشتر وزارت نفت و صنعت پتروپالایشی کشور از ظرفیتهای بورس انرژی باشیم.