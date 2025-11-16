نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: باید فرهنگ قرآنی را با قرائت، روخوانی، روانخوانی،حفظ و مهمتر از آن ترجمه و تفسیر در جامعه ترویج دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار معاون امور استان‌های سازمان های دارالقران کریم گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک تجدید حیات در جهان بود و علی رغم اینکه دشمن قصد داشت اسلام و قرآن را از آن بین ببرد ولی اسلام زنده‌تر شد.

آیت الله عبادی گفت: باید فرهنگ قرآنی را با قرائت، روخوانی، روانخوانی، حفظ و مهمتر از آن ترجمه و تفسیر در جامعه ترویج دهیم و در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

وی بااشاره به اجرای برنامه زندگی با آیه‌ها در کشور اجرا می‌شود گفت: باید قدم را فراتر بگذاریم و با بیرون از کشور هم حرف برای گفتن داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اشاره به اجرای برنامه‌های قرآنی در طول سال از جمله زندگی با آیه‌ها و برنامه محفل قرآن و زندگی پس از زندگی گفت: باید در این برنامه ها با حضور علما و صاحب نظران مسائل را بررسی و به دنیا عرضه کنیم.

معاون امور استان‌های سازمان های دارالقران کریم گفت: خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها در مسائل و برنامه‌های قرآنی و فعالیت‌های قرآنی پیشرو است و در دو سال گذشته همواره رتبه اول را دارا بوده است.

حجت الاسلام شفیعی افزود: در بحث تدبر در قرآن و حفظ قرآن باید بیشتر تلاش کنیم و و به آن بیشتر پرداخته شود.

وی گفت: کمیسیون ملی تدبر در کشور شکل گرفته و در آن کارگاه‌های عمومی و تخصصی در استانها نیز راه‌اندازی شده است.

معاون امور استان‌های سازمان های دارالقران کریم از آموزش و حفظ ۱۰ میلیون نفر حافظ قرآن بنا به دستور مقام معظم رهبری در کشور خبر داد و گفت: شورای توسعه قرآن در سطح کشور راه اندازی و اعتبار خوبی داده شده است که با همکاری آموزش و پرورش وآموزشگاه‌های مختلف پیش بینی شده سالانه ۲ میلیون نفر آموزش ببینند.