به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سمینار نحوه صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی ویژه بخش صنعت با حضور جمعی از مدیران کل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور و مدیران صنایع امروز در یزد برگزار شد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان یزد در این سمینار گفت: هدف از برگزاری این نشست، تشریح روند صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی و تبیین فرصت‌های اقتصادی ایجادشده برای صنایع است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی تجهیزات مصرف برق، از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه موتور‌های صنعتی و خطوط تولید از اصلی‌ترین تجهیزات پرمصرف در واحد‌های صنعتی هستند، افزود: طبق مصوبه دولت، واحد‌هایی که اقدام به بهینه‌سازی لوازم برقی خود کنند گواهی صرفه‌جویی انرژی دریافت می‌کنند که امکان فروش آن در بورس انرژی وجود دارد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۵ درصد مصرف برق استان یزد مربوط به بخش صنعت است، اجرای این طرح می‌تواند تأثیر جدی بر پایداری شبکه و کاهش بار در ساعات اوج مصرف داشته باشد. همچنین صنایع با سرمایه‌گذاری در این مسیر علاوه بر کاهش مصرف، می‌توانند از معافیت خاموشی‌های پیک در تابستان و زمستان برخوردار شوند و درآمد حاصل از فروش گواهی را نیز به دست آورند.

ابراهیمی این طرح را فرصتی دو سویه برای صرفه‌جویی انرژی و سودآوری اقتصادی دانست و گفت امیدواریم صنایع استان از این ظرفیت نهایت بهره را ببرند.