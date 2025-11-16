تبیین فرصتهای اقتصادی با صرفه جویی انرژی در یزد
سمینار نحوه صدور گواهی صرفهجویی انرژی ویژه بخش صنعت در یزد برگزار شد.
سمینار نحوه صدور گواهی صرفهجویی انرژی ویژه بخش صنعت با حضور جمعی از مدیران کل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر کشور و مدیران صنایع امروز در یزد برگزار شد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان یزد در این سمینار گفت: هدف از برگزاری این نشست، تشریح روند صدور گواهی صرفهجویی انرژی و تبیین فرصتهای اقتصادی ایجادشده برای صنایع است تا بتوانند با سرمایهگذاری در بهینهسازی تجهیزات مصرف برق، از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه موتورهای صنعتی و خطوط تولید از اصلیترین تجهیزات پرمصرف در واحدهای صنعتی هستند، افزود: طبق مصوبه دولت، واحدهایی که اقدام به بهینهسازی لوازم برقی خود کنند گواهی صرفهجویی انرژی دریافت میکنند که امکان فروش آن در بورس انرژی وجود دارد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۵ درصد مصرف برق استان یزد مربوط به بخش صنعت است، اجرای این طرح میتواند تأثیر جدی بر پایداری شبکه و کاهش بار در ساعات اوج مصرف داشته باشد. همچنین صنایع با سرمایهگذاری در این مسیر علاوه بر کاهش مصرف، میتوانند از معافیت خاموشیهای پیک در تابستان و زمستان برخوردار شوند و درآمد حاصل از فروش گواهی را نیز به دست آورند.
ابراهیمی این طرح را فرصتی دو سویه برای صرفهجویی انرژی و سودآوری اقتصادی دانست و گفت امیدواریم صنایع استان از این ظرفیت نهایت بهره را ببرند.