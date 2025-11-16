پخش زنده
سرپرست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از تدوین برنامه جامع توسعه اقتصاد دریامحور با هدف بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای ساحلی، بندری و صنایع وابسته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش گفت: برنامه جامع توسعه اقتصاد دریامحور با همکاری دانشگاههای تخصصی و براساس مفاد برنامه هفتم پیشرفت استان با هدف بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای ساحلی، بندری و صنایع وابسته در حال تهیه است.
روانبخش با اشاره به مرز آبی گسترده خوزستان در شمال خلیج فارس گفت: خوزستان با دارا بودن بنادر مهمی همچون بندر امام خمینی (ره)، ماهشهر، خرمشهر، آبادان، هندیجان، شادگان و چوئبده، یکی از کانونهای اصلی تجارت دریایی کشور است و باید به قطب اقتصاد دریایی جنوبغرب ایران تبدیل شود.
وی محورهای اصلی توسعه اقتصاد دریامحور در استان را گسترش صنایع بندری و لجستیکی، تقویت صنایع پاییندستی پتروشیمی و نفت در مناطق ساحلی، توسعه آبزیپروری و شیلات دریایی، و ایجاد زیرساختهای گردشگری ساحلی و معدنی عنوان کرد.
سرپرست ادارهکل صمت خوزستان با اشاره به رویکردهای نوین در تأمین مالی پروژهها افزود: برای تحقق این اهداف، استفاده از ابزارهای جدید مالی در دستور کار قرار دارد. انتشار اوراق مشارکت، ایجاد صندوقهای پروژه دریایی و بهرهگیری از الگوی مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) میتواند منابع تازهای را برای طرحهای بندری و شیلاتی استان جذب کند.
او همچنین از بررسی ایجاد شهرکها و نواحی تخصصی صنایع دریایی خبر داد و گفت: در این نواحی، واحدهای تولید تجهیزات، سردخانهها و صنایع بستهبندی و فرآوری در مجاورت اسکلههای فعال مستقر خواهند شد تا زنجیره ارزش دریایی در استان تکمیل شود.
روانبخش با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات محیطزیستی اظهار کرد:همه پروژههای دریامحور باید بر پایه اصول توسعه پایدار اجرا شوند. اقتصاد آبی خوزستان باید به سمت اقتصاد آبی سبز حرکت کند تا علاوه بر رونق تولید، حفاظت از منابع طبیعی نیز تضمین شود.
وی گفت: با اجرای طرحهای در دست اقدام، خوزستان میتواند طی پنج سال آینده به مرکز ثقل اقتصاد دریامحور کشور تبدیل شود. دریا، موتور محرک رشد آینده خوزستان است.