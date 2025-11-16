هوشمند سازی یک کلاس درس در کلات با هزینه شخصی یک معلم
یک معلم درکلات، به یاد پدر مرحوم خود، هزینه هوشمند سازی یک کلاس درس را اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات گفت : افسانه اشرفیان به یاد پدر مرحوم خود، کلاس پایه چهارم مدرسه هفده شهریور خود را به تجهیزات نوین آموزشی مجهز کرد.
رمضان پروانه،افزود : این کلاس ۱۷ دانشآموز دارد و پیش از این نیز ۴ کلاس دیگر مدرسه هفده شهریور با کمک نیکوکاران هوشمندسازی شدهاند.
وی با اشاره به اینکه هوشمندسازی کلاس به دانشآموزان این فرصت را میدهد تا با استفاده از ابزارهای نوین آموزشی، وارد مرحلهای جدید از یادگیری فعال و جذاب شوند گفت: این یک وقف جاری برای آینده فرزندان این مرز و بوم است و نشاندهنده تعهد فرهنگیان ما به دانشآموزان است.