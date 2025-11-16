پنج فرودگاه فعال سیستان و بلوچستان، برای برقراری پرواز‌های تجاری بین استان سیستان و بلوچستان و شهر‌های افغانستان آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد تجار، جریان مبادلات کالا را نیز سرعت می‌بخشد و ارتباطات تجاری را بهبود می‌دهد.

منصور بیجار در نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان که در شهرستان هیرمند برگزار شد گفت: تعاملات چندین دهه‌ای زمینه ایجاد فرصت‌های جدید تجاری و سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است و قطعا توسعه همکاری‌های اقتصادی نه تنها به نفع دو کشور بلکه به بهبود معیشت مردم مرزنشین کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به افزایش حجم تردد مرزی و توسعه ترانزیت کالا، ظرفیت‌های اقتصادی استان را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های تجاری ایران و افغانستان دانست و گفت: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای بهره‌گیری از مناطق آزاد و زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری در حال اجراست.

وی منطقه آزاد سیستان و بندر چابهار را به عنوان محور‌های کلیدی توسعه ترانزیت و صادرات کالا‌های افغانستان معرفی کرد و گفت: مدیریت تردد کامیون‌ها و افزایش ظرفیت عبور روزانه دو تا سه هزار دستگاه در دستور کار قرار دارد و همچنین زیرساخت‌های جاده‌ای و راه‌آهن سیستان و بلوچستان آماده بهره‌برداری کامل است و در صورت همکاری طرف افغانستانی، سرعت و کیفیت ترانزیت کالا به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.