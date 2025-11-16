توقف خدمات درمانی دولتی به بیماران دیالیزی ثابت در تایباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: تنها واحد دیالیز بیمارستان خاتم الانبیا (ص) این شهر با گذشت ۲۱ ماه از فعالیت رسمی آن، از روز گذشته ارائه خدمات به بیماران ثابت این بخش را متوقف و تعطیل کرد.

دکتر سودابه نکوهی افزود: کمبود اعتبارات، نبود نقدینگی لازم و هزینه‌های بالا منجر به تعطیلی موقت این واحد درمانی شد.

او اضافه کرد: بخش دیالیز بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تایباد ماهانه افزون بر ۲۰ میلیارد ریال هزینه دارد که تامین آن برای حوزه بهداشت و درمان شهرستان امکانپذیر نیست.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد اظهار کرد: هم اینک فقط بیماران نیاز به دیالیز اورژانسی با تشخیص پزشکان متخصص می‌توانند از این بخش استفاده کنند.

نکوهی با اشاره به این که تایباد ۸۲ بیمار دیالیزی دارد، گفت: پیش از این ۴۶ بیمار دیالیزی تایباد خدمات خود درمانی مورد نیاز خود را از بخش دیالیز بیمارستان این شهر دریافت می‌کردند و ۳۶ بیمار نیز به تنها مرکز بخش خصوصی این منطقه مراجعه می‌کنند.

وی افزود: بخش دیالیز بیمارستان شهر تایباد که بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با ۳۰۰ متر زیربنای مفید به بهره برداری رسید، از مهمترین مطالبات بیماران دیالیزی این شهرستان بود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد اضافه کرد: امسال و همزمان با دهه کرامت، بخش خصوصی مرکز جامع همودیالیز این شهرستان با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت رسمی فعالیت‌های درمانی خود را آغاز کرد.

نکوهی اظهارکرد: بیماران دیالیزی ثابت این شهرستان که در طول هفته ۲ بار نیاز به خدمات درمانی دارند باید به این مرکز خصوصی مراجعه کنند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.