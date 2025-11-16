عیار چغندر تولیدی به افزایش بیش از ۱۷ درصدی در استان چهارمحال و بختیاری رسید.

افزایش عیار چغندر تولیدی به بیش از ۱۷ درصد در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری مکانیزاسیون و اصلاح ارقام، را عامل افزایش عیار چغندر قند در استان دانست.

قنبری افزود: دوره رشد چغندر قند در استان حدود شش ماه است و این زمان‌بندی مناسب، در کنار اصلاحات فنی، موجب شده عیار چغندر تولیدی در چهارمحال و بختیاری به بالاتر از میانگین کشوری برسد.

به گفته وی: بالا بودن عیار چغندر قند نه‌تنها از نظر فنی ارزشمند است، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز سود بیشتری برای کشاورزان به همراه دارد، چرا که قیمت خرید محصول بر اساس عیار آن تعیین می‌شود.