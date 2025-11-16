به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه شهرستان رامسر گفت: تعداد ۹۰ نفر از دانش آموزان دختر مدارس این شهرستان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

سرهنگ علی نجفی افزود: در این مسیر دانش آموزان از یادمان هوا فضا و به شهر مقدس قم مشرف می‌شوند و بعد از آن وارد اندیمشک و یادمان‌های ۸ سال دفاع مقدس را زیارت و بازدید می‌کنند.

وی بیان داشت: این اردو به همت آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی بمدت ۵ روز برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه شهرستان رامسر گفت: هدف از این اردو‌ها آشنا ساختن نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت و آن تفکر بسیجی و اخلاصی که شهدای عزیز ما داشتند از جان خود مایه گذاشتند تا این نظام و انقلاب را حفظ نمایند و تجدید بیعت می‌نمایند و در مقابل جنگ نرم دشمن یکی از برنامه‌های فرهنگی مناسب است که در مقابل اهداف شوم دشمنان نظام جمهوری اسلامی بیمه شوند.