رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از اختصاص۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به دو شرکت برای راه‌اندازی انبار بورس و واحد‌های مدرن بسته‌بندی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد زاده در جشنواره رویداد دانش‌بنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران در شهرستان فاروج گفت: این سرمایه‌گذاری در راستای برندسازی و تکمیل زنجیره ارزش صورت گرفته و پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت یک سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد.

وی تکمیل این زنجیره را راهکاری کلیدی برای خروج از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر دانست و افزود: تکمیل زنجیره ارزش، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، منجر به برندسازی، افزایش درآمدزایی و حتی ورود ارز به کشور خواهد شد.

محمد محمدزاده ادامه داد: عملکرد نگین زعفران در هر هکتار از مزارع استان ۵.۹ کیلوگرم و بیشترین سطح زیر کشت مربوط به شهرستان فاروج با بیش از سه هزار و ۶۰۰ هکتار است.

وی افزود: سطح زیر کشت زعفران در استان به پنج هزار هکتار رسیده و به طور کلی، زعفران در هشت شهرستان خراسان شمالی کشت می‌شود.

برندسازی و جلوگیری از خام‌فروشی





محمدزاده گفت: زعفران یکی از محصولات مهم و رو به رشد استان است که توسعه صادرات این محصول با ارزش می‌تواند اثرات اقتصادی قابل توجهی برای منطقه داشته باشد.

وی اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد زعفران تولیدی در خارج از استان به فروش می‌رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز صادر می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی درباره اشتغال در مزارع زعفران افزود: در هر هکتار زعفران، ۱۰ تا ۱۵ نفر مشغول به کار هستند و در فصل برداشت گاهی با کمبود نیروی کار مواجه می‌شویم.

وی افزود: پنج هزار و ۴۲۰ کیلوگرم نگین زعفران از سال ۱۴۰۲ تاکنون به کشور‌های حوزه خلیج فارس و دیگر کشور‌ها صادر شده است.

وی یادآور شد: فاروج با بیشترین سهم در کشت زعفران، رتبه نخست را دارد و با گسترش زعفران در سایر شهرستان‌ها، خراسان شمالی به یکی از قطب‌های تولید طلای سرخ در کشور تبدیل شده است.