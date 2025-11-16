کهگیلویه و بویراحمد میزبان ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس
مسئول دفتر عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان فردا دوشنبه میزبان ۶ شهید گمنام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام کمال جهانبخشی در جلسه برنامهریزی حرم تا حرم استان اظهار کرد: این استان فردا دوشنبه میزبان ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس است که از مسیر یاسوج-شیراز وارد شهر یاسوج میشوند.
وی افزود: سه شهید در استان تشییع میشود و سه شهید به صورت امانی در استان هستند.
مسئول دفتر عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت: این شهدای والامقام در محوطه دانشگاه فرهنگیان و ستاد کنگره شهدای یاسوج به خاک سپرده میشود و یک دیگر از شهدا در گچساران تدفین میشود.
وی افزود: پیکر مطهر این شهدا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در مراسم پیاده روی حرم تا حرم از حرم مطهر امامزاده عبدالله تشییع سپس در میدان جهاد بر پیکر این عزیزان نماز اقامه میشود.