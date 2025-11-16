پخش زنده
رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت گفت: سالانه ۳ تا ۴ نوزاد در هر هزار تولد با کمشنوایی شدید در کشور متولد میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ دکتر سعید محمودیان، رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت در نشست در استان گلستان با اشاره به اهمیت غربالگری شنوایی نوزادان گفت: در کشور حدود ۳.۹ نوزاد در هر هزار تولد زنده با درجاتی از کمشنوایی متولد میشوند که این رقم معادل سالانه ۳ تا ۵ هزار نوزاد در سال دارای کمشنوایی ناتوانی کننده هستند.
وی افزود: اگر این کودکان در روزهای ابتدایی تولد شناسایی و به موقع برای درمان هدایت نشوند، در طول عمر از نظر رشد زبان، گفتار، تحصیل، ازدواج و اشتغال با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. تنها راه جلوگیری از این آسیبها، تشخیص و مداخلهی زودهنگام است.
دکتر محمودیان با اشاره به وضعیت استان گلستان تصریح کرد: میزان شیوع کمشنوایی در گلستان نیز حدود ۳٫۹در هزار تولد است که تقریباً برابر با میانگین کشوری است. این آمار اهمیت اجرای جدی و منظم برنامه غربالگری شنوایی در نظام سلامت را نشان میدهد.
وی تاکید کرد: غربالگری شنوایی یک فرآیند بسیار ساده، بدون عارضه و در مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه قابل انجام است و باید برای تمام نوزادان انجام شود. در صورتی که کوچکترین نگرانی در مورد شنوایی نوزاد وجود داشته باشد، با شناسایی بهموقع میتوان درمان و مداخلات لازم را آغاز کرد.
او ادامه داد: کودکانی که زود تشخیص داده و درمان شوند، میتوانند مانند کودکان سالم، در مدارس عادی تحصیل کنند و در مسیر تحصیل و اشتغال هیچ تفاوتی با دیگران نداشته باشند.
رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ظرفیت و توانمندیهای مناسب برای اجرای این برنامه برخوردار است و هزینههای غربالگری نیز در سطح کشور به صورت دولتی محاسبه میشود.