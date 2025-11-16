معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: در مذاکره مسلح با آمریکا، هیچ اعتمادی به واشنگتن نداریم و آمادگی داریم که در مقابل فریب‌های طرف مقابل، اقدام‌های لازم را انجام دهیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خطیب زاده در حاشیه کنفرانس بین المللی «حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در مصاحبه با خبرنگاران درباره مذاکره مسلح گفت: درحالی که طرف مقابل، تمام سلاح‌های نظامی اش را علیه کشور‌های دیگر به کار گرفته و تمام منابع خود را مسلح کرده و آرایش تهدید برای کشور‌های دیگر می‌گیرد این مذاکره بی طرفانه نیست لذا آن چه اتفاق می‌افتد همواره توجه و دقت به نیات و اقدام‌های طرف مقابل است.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه افزود: آمریکا، تنها ساعاتی پس از این که پیام‌هایی را رد و بدل می‌شد و برنامه‌ای را برای نشست ششم در مسقط آماده می‌کردیم به ایران حمله کرد.

ما نیمه شب وارد تهران شدیم. من شخصا ساعت ۱ بامداد به تهران رسیدم و درحالی که آماده می‌شدیم برای دور ششم مذاکرات، آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک حمله کاملا هماهنگ شده کشورمان را هدف قرار داد.

وی تصریح کرد: طبعا طرفی که میز مذاکره را برهم زده و به صلح، امنیت و آرامش یک ملت، شبیخون زده، نمی‌تواند دم از مذاکره بزند. مذاکره یک فرایند دادن و ستاندن و امری مبتنی بر چارچوب است، اما آمریکا در هیچ یک از گفته هایش در چند ماه گذشته، آماده مذاکره واقعی و نتیجه محور نبوده است.

معاون وزیر امور خارجه افزود: مردم ما باید بدانند که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته همه تلاشش را کرد که از جنگ جلوگیری کند، اما آن چه روی داد توهم و برخی انحرافات ادراکی در واشنگتن بود که تصور می‌کردند از طریق ابزار نظامی می‌توانند به اهداف شان دسترسی یابند و امروز که به آن اهداف شان نرسیدند می‌خواهند با استفاده از نمایش و تئاتر مذاکره به آن برسند

آقای خطیب زاده گفت: ایران همواره آمادگی اش را اعلام کرده است که در چارچوب فرمایش‌های مقام معظم رهبری حرکت کند و منافع عالی ملت ایران همان است که در این چارچوب، مدنظر داریم.