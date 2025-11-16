در راستای تضمین امنیت غذایی و حفظ سلامت عمومی شهروندان، عملیات معدوم‌سازی سه قطعه مزرعه سبزیجات برگی آلوده به نفت در دزفول انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده، مدیر جهاد کشاورزی دزفول با تأکید بر غیرقابل‌قبول بودن هرگونه اقدام مخل امنیت غذایی تصریح کرد: سلامت مردم خط قرمز جهاد کشاورزی است و با هر گونه عمل عمدی یا سهوی که منجر به تهدید سلامت مصرف‌کنندگان شود و امنیت غذایی را به مخاطره اندازد، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، این محصولات به‌علت آلودگی ناشی از تماس با مواد نفتی به‌طور کامل از چرخه مصرف خارج و معدوم گردیدند تا از ورود حتی مقدار ناچیزی از محصولات آلوده به بازار جلوگیری شود.

اهداف این اقدام در چارچوب قوانین و مقررات ملی؛ از جمله: ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نظام جامع جلوگیری از آلودگی محصولات کشاورزی، قانون حفظ نباتات کشور و ماده ۲۰ قانون هوای پاک انجام شده است.

قمرزاده با اشاره به لزوم هوشیاری کشاورزان و مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان دزفول با همکاری مراجع ذی‌ربط به صورت مستمر بر سلامت تولید و عرضه محصولات کشاورزی نظارت دارد و هرگونه اقدام مغایر با سلامت جامعه را به دستگاه قضا معرفی خواهد کرد.