اجتماع دختران فاطمی در بافق
همزمان با ایام فاطمیه، اجتماع دختران فاطمی با هدف آشنا کردن دختران با سیره و سبک زندگی حضرت زهرا (س) در بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
فاطمه خالوباقری مسئول برگزاری این اجتماع گفت: در ایام فاطمیه، مراسم «اجتماع دختران فاطمی» را برگزار کردیم؛ برنامهای که هدف اصلی آن زنده نگهداشتن نام و یاد حضرت زهرا (س) و آشنا کردن دختران با سیره، سبک زندگی و راه و رسم ایشان است.
وی افزود: تلاش ما این است که نوجوانان در کنار آشنایی با شخصیت والای حضرت زهرا (س)، مسیر زندگی خود را نیز با الهام از ایشان انتخاب کنند.
خالوباقری بیان کرد: هیئت دختران طوبی حدود یک سال است که شکل گرفته و اکنون بیش از صد عضو فعال دارد و در این مجموعه، برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و آموزشی برای دختران برگزار میشود.
او ادامه داد: از کلاسهای آموزشی و مهارتی گرفته تا جلسات روانشناسی و مشاوره، همه با این هدف طراحی شدهاند که بچهها هم از نظر تحصیلی و هم از نظر اعتقادی تقویت شوند.
مسئول برگزاری اجتماع بیان داشت: در کنار این برنامهها، فضای هیئتی و معنوی نیز برای دختران فراهم شده تا در کنار یکدیگر، اصول و آداب هیئتی بودن را بیاموزند.
حجتالاسلام حسینی امام جمعه بافق، در اجتماع دختران فاطمی ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه، با اشاره به لقب «امابیها» که پیامبر اکرم (ص) به حضرت زهرا (س) عطا کردند، گفت: این عنوان نشاندهنده جایگاه بینظیر یک دختر در اسلام است؛ مقامی که هیچ تفاوتی میان زن و مرد در مسیر پیشرفت معنوی باقی نمیگذارد.
وی خطاب به مادران و دختران حاضر در جلسه گفت: اگر حجاب، اخلاق، تربیت فرزند و احترام به والدین را از حضرت زهرا (س) بیاموزید، میتوانید به مقاماتی برسید که مایه افتخار شهر و کشور باشد.
سخنرانی، پرده خوانی و مداحی از برنامههای این اجتماع بود که در تکیه امام حسن مجتبی علیه السلام بافق برگزار شد.