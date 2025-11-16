برگزاری همایش پیادهروی «حرح تا حرم» در یاسوج
همایش پیادهروی «حرم تا حرم» از بقعه امامزاده عبدالله (ع) یاسوج تا امامزاده مختار (ع) شهرستان بویراحمد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بویراحمد همایش پیادهروی «حرم تا حرم» از امامزاده عبدالله (ع) یاسوج تا امامزاده مختار (ع) شهرستان بویراحمد برگزار میشود.
این همایش دوشنبه، سوم آذرماه ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح از محل امامزاده عبدالله (ع) یاسوج آغاز میشود و کاروان بعد از عبور از میدان جهاد، جدول غوره به سمت امامزاده مختار (ع) حرکت میکنند.
مراسم تشییع ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز در این همایش در دستور کار قرار دارد.