به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه‌ و بویراحمد ، به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بویراحمد همایش پیاده‌روی «حرم تا حرم» از امامزاده عبدالله (ع) یاسوج تا امامزاده مختار (ع) شهرستان بویراحمد برگزار می‌شود.

این همایش دوشنبه، سوم آذرماه ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح از محل امامزاده عبدالله (ع) یاسوج آغاز می‌شود و کاروان بعد از عبور از میدان جهاد، جدول غوره به سمت امامزاده مختار (ع) حرکت می‌کنند.