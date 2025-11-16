پخش زنده
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام اینکه از ابتدای پاییز بیش از ۶۰ هزار خودرو به علت نداشتن معاینه فنی و دودزا بودن اعمال قانون شدهاند، گفت: برخورد با این خودروها در راستای کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار موسویپور تصریح کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون بیش از ۵۲ هزار خودرو فاقد گواهی معتبر معاینه فنی و بیش از ۱۰۹۰۰ وسیله نقلیه دودزا در سطح پایتخت شناسایی و اعمال قانون شدهاند.
وی افزود: خودروهایی که بدون گواهی معتبر در سطح شهر تردد میکنند، علاوه بر افزایش احتمال بروز نقص فنی و تصادفات، سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند.
سردار موسوی پور با بیان اینکه خودروهای سواری پس از گذشت ۴ سال از تاریخ تولید ملزم به دریافت گواهی معتبر معاینه فنی هستند، افزود: رانندگان برای دریافت گواهی معاینه فنی مدارک کارت خودرو، بیمهنامه معتبر شخص ثالث، کارت ملی مالک یا نماینده قانونی به همراه داشته باشند.سردار موسویپور درباره وسایل نقلیه دودزا که به دلیل نقص فنی یا فرسودگی دود غلیظ و آلاینده بیش از حد مجاز تولید میکنند، گفت: این خودروها معمولاً با مشکلاتی مانند تنظیم نبودن موتور و کاربراتور یا انژکتور، خرابی سیستم سوخترسانی، نقص در فیلتر هوا یا کاتالیست و استفاده از سوخت بیکیفیت یا روغن نامناسب مواجه هستند. این موارد باعث انتشار گازهای خطرناک مانند منواکسیدکربن، هیدروکربنهای نسوخته و ذرات معلق میشود.