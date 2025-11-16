معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان یزد: فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط، توافقاتی با معدن‌داران برای مشارکت در اصلاحات مسیر کنجکوه مهریز داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، معتمدی با تشریح آخرین وضعیت ایمنی محور کوهستانی «کنج‌کوه – ده‌بالا» اعلام کرد: این محور که در ابتدا یک راه روستایی بوده، اکنون با توجه به افزایش حجم تردد و حوادث اخیر، در حال اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی شامل تعریض مسیر، اصلاح پیچ‌های خطرناک، نصب نیوجرسی، تکمیل تابلوگذاری و بهبود دسترسی‌ها است.

معتمدی، با بیان اینکه محور «کنج‌کوه» در اصل یک راه روستایی برای ارتباط با روستا‌های پشت‌کوه و تنگ‌چنار بوده است، گفت: به دلیل کوتاهی مسیر، این محور در سال‌های اخیر مورد استفاده تعداد زیادی از رانندگان قرار گرفته و بار ترافیکی آن بسیار بیشتر از استاندارد‌های یک راه روستایی شده است.

وی با اشاره به خطرات موجود در این مسیر، اظهار داشت: پیچ‌های پرتعداد و پی‌درپی، نبود شانه ایمن، شیب‌های تند، نبود برخی علائم ترافیکی و سرعت‌های غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل افزایش تصادفات در محور کنج‌کوه است.

معتمدی افزود: با توجه به افزایش تردد، عرض جاده طی سال‌های اخیر از ۵/۵ متر اولیه به حدود ۹ متر در اغلب نقاط افزایش یافته است. همچنین بسیاری از پیچ‌ها اصلاح و شعاع دید در چند نقطه بازتر شده و پل‌ها و آبرو‌های مسیر نیز تعریض شده‌اند.

معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان یزد درباره حادثه منجر به فوت اخیر در این محور، نیز گفت: اگرچه اقدامات اصلاحی در سال‌های گذشته انجام شده، اما متأسفانه حادثه اخیر در یکی از نقاط حادثه‌خیز رخ داد. خوشبختانه با همکاری دهیاری و آزادسازی اراضی، اصلاح قوس این نقطه طی یک ماه آینده آغاز می‌شود.

وی، همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث و اصلاح پل ابتدای مسیر کنجکوه خبر داد و گفت: فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط چند جلسه مشترک برگزار کرده‌اند و توافقاتی با معدن‌داران برای مشارکت در اصلاحات مسیر نیز انجام شده است.

معتمدی درباره محدودیت‌های تردد گفت: براساس مصوبه شورای ترافیک، عبور اتوبوس، کامیون و تریلی در این محور ممنوع است و با دستور دادستانی، استفاده از بستر رودخانه برای برداشت مصالح متوقف و انتقال بار از مسیر‌های جایگزین الزامی شد که حجم تردد ناوگان سنگین را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.

وی در خصوص تابلوگذاری مسیر نیز توضیح داد: در یک ماه گذشته تمام تابلو‌های مورد نیاز شامل تابلو‌های اخطاری، مسیرنما، سرعت‌مجاز و چشم‌گربه‌ای نصب شده و مسیر از نظر علائم ایمنی تکمیل است. با این حال ۹۵ درصد استفاده‌کنندگان مسیر، اهالی منطقه و آشنا به جاده هستند و متأسفانه برخی رانندگان بنا به آشنایی، سرعت‌های غیرمجاز را رعایت نمی‌کنند.

معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان یزد خاطرنشان کرد: در مناطق کوهستانی، رعایت سرعت اهمیت ویژه دارد، زیرا هندسه مسیر از جمله قوس‌ها و شیب‌ها براساس سرعت مشخص طراحی شده‌اند. «اگر راننده با سرعت بالاتر وارد قوس شود، هیچ اصلاح فنی نمی‌تواند مانع وقوع حادثه شود.»

معتمدی درباره لزوم ایمن‌سازی در نقاط پرتگاهی مسیر نیز گفت: «نصب گاردریل به دلیل شرایط توپوگرافی کافی نیست؛ به همین دلیل نصب نیوجرسی و اجرای عملیات خاکریزی پشت آن در سه نقطه حساس آغاز شده است تا خودرو در صورت برخورد، از سقوط در پرتگاه جلوگیری شود.»

وی با اشاره به موضوع نصب دوربین‌ها اظهار داشت: «دوربین سرعت نقطه‌ای در این مسیر کافی نیست، زیرا رانندگان بومی محل قرارگیری آن را می‌شناسند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیستم سرعت‌سنجی متوسط در محور‌های کم‌تردد مؤثر است، اما در محور‌های شلوغ یا کوهستانی ممکن است عملکرد مطلوب نداشته باشد.»