نماد «کتاب و کتابخوانی» چهارراه وکلا بازسازی و رونمایی شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان گفت: به منظور تقویت نشاط فرهنگی و ارتقای کیفیت منظر شهری و همزمان با هفته کتاب، نماد «کتاب و کتابخوانی» واقع در نبش چهارراه وکلا در خیابان شیخ صدوق بازسازی و رونمایی شد .

علی باقری با اشاره به اینکه این نماد در سال‌های گذشته به‌دلیل فرسودگی نیازمند مرمت اساسی بود، افزود: در این طرح بخش‌های سازه‌ای، نورپردازی، رنگ‌آمیزی و اجزای هنری این نماد به‌طور کامل بازپیرایی شد .

وی ادامه داد: احیای این نماد علاوه بر زیباسازی، پیام فرهنگی ارزشمندی را در یکی از نقاط پرتردد شهر منتقل می‌کند و می‌تواند شهروندان را به سمت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ترغیب کند.

روز کتاب و کتابخوانی ۲۴ آبان است و تا ۲ آذر ماه را هفته کتاب و کتابخوانی می‌گویند.