مرمت قلعه تاریخی شهر آباد از آثار به جا مانده از دوران قاجاریه در شهرستان بافق یزد، به منظور استحکام‌بخشی، جداره سازی و مرمت نما آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قلعه شهر آباد با مساحت حدود ۹۰۰ مترمربع در شمال شهرستان بافق ، دارای یک برج با ۱۶ جایگاه تیراندازی است و یک سنگ‌انداز بالای درب ورودی آن قرار دارد.

مصالح به‌کار رفته در این قلعه خشت و گل، سنگ و آجر است، این بنا با پلان چهارضلعی و به صورت یک طبقه طراحی‌شده و ورودی بنا در ضلع جنوبی قرار دارد که در داخل قلعه تعبیه شده است، سقف فضاها عموماً به شکل ضربی و به صورت گهواره‌ای با قوس هلالی است.

طرح مرمت قلعه شهر آباد بافق با مشارکت فرمانداری و با هدف تثبیت وضعیت موجود و جلوگیری از تخریب بیشتر در حال اجراست که بر اساس پیش‌بینی انجام‌ شده عملیات اجرایی شامل استحکام‌بخشی، مرمت نما، کاه‌گل پشت‌بام، اجرای طاق‌های تخریب‌شده و بازسازی نمای داخلی خواهد بود.

این قلعه مربوط به دوره قاجاریه است و سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۵۰۵۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.