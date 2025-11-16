اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد در دوگنبدان
با رای داوران نمایش پرخواب چشم به کارگردانی مهرداد علیپور راهی جشنواره تئاتر فجر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در آئین اختتامیه تئاتر کهگیلویه و بیراحمد که در سالن اجتماعات آزادی شهر دگنبدان برگزار شد گفت: در مرحله اول ۹ گروه تمایشی از سراسر استان با ۲۰۰ هنرمند با هم رقابت کردند که پس از ارزیابی و داوری ۵ اثر به مرحله نهایی راه یافتند. امین درخشان با بیان اینکه مرحله نهایی این جشنواره از ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه جاری در دوگنبدان برگزار شد افزود: در پایان این جشنواره نمایش «پرخواب چشم» به نویسندگی «رضا گشتاسب» و کارگردانی «مهرداد علیپور» با رأی هیأت داوران به عنوان اثر منتخب، راهی جشنواره تئاتر فجر شد. نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی هم در این آئین گفت: کار هنرمند ارزشمند است و هرگاه هنرمند خاموش شود، جامعه هم خاموش خواهد شد و امیدواریم آن روز نباشد که این خاموشی بهسوی هنرمندان برود. غلامرضا تاجگردون با انتقاد از نبود زیرساختهای فرهنگی در استان افزود: هنرمندان استان به شدت از نبود زیرساخت نگران و ناراحت هستند و امیدواریم در آینده متناسب با شأن هنرمندان استان زیرساختهای فرهنگی مناسب در استان فراهم شود. تاجگردون با ابراز نگرانی از برخی مجموعهها و طرحهای نیمهتمام حوزه فرهنگ در سطح استان اضافه کرد: چرا عرصهای که میتواند پیشرو باشد متوقف شده و امکانات مناسب نداشته باشد. مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این آئین اختتامیه با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر فرهنگی و هنری کهگیلویه و بویراحمد، از نقش مفاخر، هنرمندان و الگوی تلفیق ادبیات محلی و کلاسیک بهعنوان یک نمونه ملی و جهانی یاد کرد. رضا مردانی گفت: کهگیلویه و بویراحمد یکی از استانهایی است که در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری از متقدمین تا متأخرین، چهرههای برجستهای دارد و امروز نیز جمعی از این بزرگان در این مراسم حضور دارند. در پایان آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر کهگیلویهوبویراحمد از صاحبان آثار برتر شامل بازیگر زن و مرد، نویسنده، منشی صحنه و کارگردان تجلیل شد.