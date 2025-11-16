پخش زنده
ساخت ساختمان خیرساز ام آر آی بیمارستان امام خمینی (ره) آباده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دکتر زهرا نیکو رئیس شبکه بهداشتی، درمانی و آموزشی آباده گفت: به همت محمدحسین صالحی خیر به یاد فرزندش، ساخت ساختمان ام آر آی به مساحت ۴۵۰ مترمربع و اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) این شهرستان آغاز شد.
همچنین کشاورز رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده افزود: خرید دستگاه ام آر آی از محل اعتبارات در اختیار نماینده به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال تامین شده است که با ساخت ساختمان، دستگاه و تجهیزات مورد نظر راه اندازی خواهد شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.