به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دکتر زهرا نیکو رئیس شبکه بهداشتی، درمانی و آموزشی آباده گفت: به همت محمدحسین صالحی خیر به یاد فرزندش، ساخت ساختمان‌ ام آر آی به مساحت ۴۵۰ مترمربع و اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) این شهرستان آغاز شد.

همچنین کشاورز رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده افزود: خرید دستگاه‌ ام آر آی از محل اعتبارات در اختیار نماینده به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال تامین شده است که با ساخت ساختمان، دستگاه و تجهیزات مورد نظر راه اندازی خواهد شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.