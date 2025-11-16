پخش زنده
سارا شفیعی و سهیلا منصوریان به ترتیب در اوزان منهای ۵۶ و منهای ۶۰ کیلوگرم به فینال ووشو بازیهای همبستگی اسلامی راه یافتند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵، نمایندگان ووشو کاروان ورزش ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف رقبا رفتند.
سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف برنا توت از ترکیه رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت.
شفیعی امشب برای کسب مدال طلا با برنده بنگلادش و مصر دیدار خواهد داشت.
همچنین سهیلا منصوریان، نماینده وزن منهای ۶۰ کیلوگرم ووشو کشورمان در این مرحله به مصاف دریدی ایا از تونس رفت که با امتیاز عالی در همان راند نخست این ووشوکار را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت.
منصوریان امشب برای کسب مدال طلا با برنده ترکیه و ساحلعاج دیدار خواهد داشت.