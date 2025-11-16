یک واحد نانوایی که با نصب بنر جعلی نرخنامه اتحادیه، اقدام به گرانفروشی نان یارانه‌ای کرده بود در مبارکه شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: این واحد نانوایی متخلف با نصب بنر جعلی نرخنامه و فروش نان به قیمت سرخود گرانتر و همچنین در وزن چانه خمیر نیز مرتکب تخلف کم فروشی شده بود.

علی اکبر مختاری افزود: این تخلف برای رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مبارکه حاضر در گشت نظارتی مشترک تخلفات محرز و بلافاصله دستور مهر وم وم محل تخلف صادر و اجرا شد.

مختاری گفت: با توجه به این عمل فریب کارانه متصدی نانوایی، نصب بنر معرفی واحد صنفی متخلف اقتصادی به مردم نیز از سوی شعبه اول تعزیرات حکومتی مبارکه در نظر گرفته شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: گشت مشترک مدیریت بر بازرسی تعزیرات با حضور بازرسان اتاق اصناف و پلیس اماکن انجام شد و پرونده تعزیری متصدی متخلف در مورد گران‌فروشی و کم فروشی در تعزیرات حکومتی مبارکه در حال رسیدگی است.