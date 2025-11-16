لزوم نمایش پررنگتر ردهبندی سنی در سامانه بازیها
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان اینکه ایران با وجود تعداد بالای تیمهای بازیسازی، با کمبود بازیهای بومی مناسب برای کودکان و نوجوانان مواجه است، بر لزوم نمایش برجستهتر ردهبندی سنی در سامانههای داخلی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
محمد حاجی میرزایی در نشست پیمایش ملی بازیکنان بازی های دیجیتال با اشاره به چالشهای تولید محتوای بومی در حوزه بازیهای رایانهای گفت: ما همچنان برای کودکان، نوجوانان و خردسالان بازی رایانهای مناسب در اختیار نداریم. پرسش مهم این است که با وجود تعداد بالای تیمهای بازیسازی، چرا خروجی متناسب و بازی ایرانی کافی تولید نمیشود؟
وی با تأکید بر اینکه بیشتر بازیهای موجود برای سنین بالاتر طراحی شدهاند، افزود: چند سال پیش ردهبندی سنی را در سامانههای ایرانی مشاهده نمیکردیم، اما اکنون این قابلیت وجود دارد و خانوادهها میتوانند از آن استفاده کنند. با این حال، این اطلاعات در بخشهای فرعی سامانهها قرار دارد و لازم است با سامانهها گفتوگو شود تا این دادهها در جایگاه مناسبتری نمایش داده شوند.
حاجی میرزایی با اشاره به کاهش سهم بازیهای داخلی در سبد مصرف کاربران توضیح داد: برخی بازیهای ایرانی توانستند در برابر نمونههای خارجی موفق عمل کنند، اما آمارها در سالهای اخیر تغییر کرده است. اگر موانع سرمایهگذاری برداشته شود، از نظر کیفیت توان رقابت وجود دارد و این بازیها میتوانند چندین میلیون کاربر جذب کنند.
او همچنین افزایش سن بازیکنان را ناشی از چند عامل دانست: در دوران کرونا میزان بازی نوجوانان افزایش یافت، اما امروز متولدین دهه ۶۰ که به مرور سنشان بالا میرود، همچنان بازی میکنند و همین، میانگین سنی را افزایش داده است.
وی در پایان با اشاره به روند جهانی گفت: آمار بازیکنان در جهان رو به افزایش است، اما در ایران بر خلاف این روند، شاهد کاهش تعداد بازیکنان هستیم که دلیل اصلی آن موضوع کرونا بود.