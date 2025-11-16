بنیاد بین المللی غدیر با توجه به استقبال علاقه‌مندان و پیرو درخواست فعالان فرهنگی مجازی، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ملی تولیدات فرهنگی علوی در فضای مجازی را تا دهم دی ماه ۱۴۰۴ تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از بنیاد بین المللی غدیر، اهالی فرهنگ و هنر و تولیدکنندگان آثار دیجیتال و چند رسانه‌ای می‌توانند آثار خود مانند (ویدئو، تصویر، عکس‌نوشته، پادکست و دیگر تولیدات دیجیتال در فضای مجازی) را که از سال ۱۴۰۳ تاکنون در حوزه‌های فضائل و آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع)، امام جواد (ع) و پاسداشت روز پسر و روز پدر تولید کرده‌اند به دبیرخانه جشنواره به نشانی alghadir.ir ارسال کنند.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره به ۱۴ نفر از برگزیده گان به انتخاب هیئت داوران جوایز نفیسی به همراه لوح سپاس و تندیس جشنواره اهداء خواهد شد.